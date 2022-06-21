Таллин, 21 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. К концу 2025 года страны Прибалтики смогут отключиться от российской электроэнергетической системы, однако нужно быть готовыми прямо сейчас к возможным сложностям в этом вопросе. Об этом заявили в энергосетевом монополисте страны, госкорпорации Elering.

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С этой целью на расположенную в Пюсси узловую подстанцию корпорации были доставлены и установлены синхронный компенсатор, маховик и трансформатор. «Доставка устройств дает дополнительную уверенность в том, что работы будут завершены в установленный срок, несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке», — отметила компания Elering.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, синхронные компенсаторы являются основной технической возможностью, которая обеспечит работу электроэнергетической системы после отключения от российской. Синхронные компенсаторы обеспечат стабильность частоты после изменения полосы частот и возможность контролировать ее скорость.

За установкой основных компонентов последует монтаж мелкого оборудования, после чего будут произведены настройки и тестовый запуск, запланированный на конец 2022 — начало 2023 года.

Вдобавок к Пюсси синхронные компенсаторы будут установлены на узловых подстанциях в Виру и Кийза. В Кийза синхронный компенсатор появится нынешним летом, а в Виру — к концу 2024 года.