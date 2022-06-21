Джакарта, 21 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что субсидии, выделяемые государством на снижение цен на топливо, очень велики, сообщает Kompas.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

По его словам, общая сумма субсидий, предоставляемых государством, может быть использована для покрытия расходов на строительство столицы.

«В настоящее время цена Pertalite составляет всего 7650 рупий, Pertamax — 12 500 рупий. Будьте осторожны, это не реальная цена, это цена, которую мы субсидируем, и субсидия огромная», — заявил Джоко Видодо.

Президент сравнил цены на бензин в Сингапуре и Германии, которые достигли 31 000 рупий, в то время как в Таиланде — 20 000 рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, управление администрации президента Индонезии подтвердило, что острова Риау являются суверенной территорией страны.

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