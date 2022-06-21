Москва, 21 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. К наиболее значимым угрозам детскому здоровью и благополучию в интернете жители России относят запрещённые сайты и сайты не по возрасту (12%). Об этом свидетельствует исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Также, по мнению участников опроса, для детей вредны сайты с пропагандой насилия, жестокости, агрессии (8%), фейки, непроверенную информацию (7%), мошенничество, вымогательство, угрозы (6%), игры (5%).

Среди других опасностей, от которых необходимо защищать детей, граждане называли спам и зависимость от компьютера (по 3%), суицидальные группы (3%), пустое времяпровождение, экстремизм, терроризм, пропаганду неправильных ценностей (по 2%).

Опрос проведён в мае 2022 г. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день угрозы, которые связаны с личностными атаками и психологическим давлением, представляют для детей самую большую опасность.

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