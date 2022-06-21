Сеул, , 12:33 — REGNUM Рабочие в Южной Корее предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год до 10 890 вон (~$8,42 доллара) в час. Об этом сообщает KBS со ссылкой на членов комиссии по минимальной оплате труда из числа представителей рабочих кругов.

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, предложенный показатель оказался выше показателя текущего года на 18,9%.

Напомним, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда составляет 9160 вон (~$7,09) в час.

Если исходить из предложенной суммы, то месячный размер МРОТ составит 2,27 млн вон (~$1760).

Сообщается, что данная сумма была определена с учётом минимальной потребительской корзины, а также таких факторов как экономический кризис, необходимость решения проблемы неравенства в доходах, средний уровень зарплат.