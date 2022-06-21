Бангкок, 21 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Издательская компания Urnique Studio и разработчик RedSensation Games анонсировали игру Narin: The Orange Room, которая будет выполнена в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов) и аниме-стилистике. Об этом 21 июня сообщает портал Gematsu.

cocoparisienne Ужас. Кровь

В центре повествования игры будет находиться ученица седьмого класса начальной школы по имени Нарин, обладающая сверхъестественными способностями, сестра которой таинственным образом переносится в сумеречную параллельную реальность, наполненную ужасом.

По сюжету, Нарин в какой-то момент сама попадает в этот сумеречный мир. Ей придется «сражаться, выживать и противостоять ужасу», находить подсказки, разгадывать загадки и погружаться в тёмные истории своей школы. «Помогите ей найти сестру и разгадать тайну», — написали разработчики в пресс-релизе, они также выложили в Сеть анонсирующий трейлер.

Для справки: релиз игры состоится на платформе ПК в сервисе Steam в 2023 году. Отметим, что это первый подобный проект студии RedSensation Games.