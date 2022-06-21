Провиденс, США, , 15:38 — REGNUM По данным исследования Университета Брауна (США), таяние льдов в Северном Ледовитом океане может привести к появлению новых торговых путей в международных водах, сокращению углеродного следа судоходной отрасли и ослаблению контроля России над торговыми путями через Арктику. Об этом сообщает агентство Eurekalert.org

Северный морской путь Atomic-energy.ru

Аманда Линч, ведущий автор исследования и профессор наук о Земле и окружающей среде в Университете Брауна, отмечает, что если таяние продолжится такими темпами, то к 2065 году судоходство возрастет настолько, что приведет к созданию новых, более «чистых» маршрутов, тем самым сместитв роль Северного морского пути и России в Арктике в целом.

Аманда Линч «Если мировые лидеры не будут успешно сдерживать потепление до 1,5 градусов Цельсия в течение следующих 43 лет, изменение климата, вероятно, откроет несколько новых маршрутов через международные воды к середине этого столетия».

По словам Чарльза Норчи, директора Центра океанического и прибрежного права в штате Мэн, приглашенного научного сотрудника Института международных и общественных отношений им. Брауна Уотсона и одного из соавторов исследования, эти изменения могут иметь серьезные последствия для мировой торговли и глобальной политики.

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (1982г.) предоставила прибрежным государствам Арктики расширенные полномочия в отношении основных маршрутов судоходства. В статье 234 под покрытыми льдом районами понимаются районы «в пределах исключительной экономической зоны, где особо суровые климатические условия и наличие льдов, покрывающих такие районы в течение большей части года, создают препятствия или повышенную опасность для судоходства, а загрязнение морской среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому равновесию или необратимо нарушить его».

Чарльз Норчи отмечает, что на протяжении десятилетий Россия использовала статью 234 в своих экономических и геополитических интересах. Российский закон требует, чтобы все суда, проходящие по Северному морскому пути, пилотировались россиянами. Страна также требует, чтобы проходящие суда платили за проезд и заранее уведомляли о своих планах использования маршрута. Жесткое регулирование — одна из многих причин, по которой крупные судоходные компании часто обходят жесткие правила и высокие затраты на маршрут и вместо этого используют Суэцкий и Панамский каналы — более длинные, но более дешевые и простые торговые маршруты.

«Русские будут продолжать ссылаться на статью 234, которую они попытаются поддержать изо всех сил. Но международное сообщество бросит им вызов, потому что статья 234 перестанет применяться, если большую часть года не будет покрытой льдом территории. Мало того, с таянием льда судоходство переместится из российских территориальных вод в международные воды. Если это произойдет, Россия мало что сможет сделать, потому что результат зависит от изменения климата и экономики судоходства», — считает Норчи.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы потепления в Арктике в 5−7 раз быстрее, чем в среднем по миру.

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