Улан-Удэ, , 07:56 — REGNUM В Улан-Удэ вспыхнул пожар в многоквартирном двухэтажном доме, расположенном по улице Целинная, жителей эвакуировали. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Пожар 61.mchs.gov.ru

Информация о пожаре в Железнодорожном районе поступила в дежурную часть в 11:30 по местному времени (06:30 мск).

пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии «Поступило сообщение о загорании кладовых с переходом на стену 2-х этажного жилого дома по улице Целинная в Железнодорожном районе… эвакуировано 30 человек».

В 11:45 пожарные локализовали огонь на площади 150 кв. метров. В 12:10 открытый огонь был ликвидирован.

В настоящее время на месте возгорания продолжается проливка конструкций. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском произошёл пожар в автомобиле Toyota Land Cruiser.

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