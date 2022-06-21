Куала-Лумпур, , 11:51 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна должна претендовать на сингапурский остров Педра Бранка и индонезийские острова Риау как на часть своей территории, сообщает CNN Indonesia.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы должны просить вернуть не только Педру Бранку или остров Бату Путех, но и Сингапур, а также острова Риау, учитывая, что они являются частью малайской земли», — заявил Махатхир Мохамад.

Махатхир Мохамад заявил, что раньше территория Малайзии простиралась от перешейка Кра в Таиланде до островов Риау и Сингапура.

«Я боюсь, что полуостровная Малайзия в будущем будет захвачена другими», — заявил бывший премьер-министр Малайзии.

В 2002 году международный суд постановил, что Сипадан и Лигитан являются частью Малайзии, а не Индонезии. В 2008 году Международный суд постановил, что Педра-Бранка является частью Сингапура, в то время как регион Мидл-Рокс принадлежал Малайзии. Правительство Малайзии обжаловало это решение в 2017 году.