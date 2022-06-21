Джакарта, , 11:35 — REGNUM Управление администрации президента Индонезии подтвердило, что острова Риау являются суверенной территорией страны, сообщает Antara.

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Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что острова Риау являются частью территории Малайзии.

«До сих пор единственным субъектом, который контролирует территорию провинции Риау, является правительство Индонезии», — говорится в заявлении администрации президента.

Индонезийское правительство осуществляет государственное управление на островах Риау в рамках демократического процесса.

Напомним, бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что острова Риау являются частью Малайзии. Он также назвал Сингапур частью Малайзии.