Джакарта, 21 июня 2022, 11:35 — REGNUM Управление администрации президента Индонезии подтвердило, что острова Риау являются суверенной территорией страны, сообщает Antara.
Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что острова Риау являются частью территории Малайзии.
«До сих пор единственным субъектом, который контролирует территорию провинции Риау, является правительство Индонезии», — говорится в заявлении администрации президента.
Индонезийское правительство осуществляет государственное управление на островах Риау в рамках демократического процесса.
Напомним, бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что острова Риау являются частью Малайзии. Он также назвал Сингапур частью Малайзии.