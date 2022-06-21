Индонезия ответила Малайзии о принадлежности островов Риау
Джакарта, 21 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Управление администрации президента Индонезии подтвердило, что острова Риау являются суверенной территорией страны, сообщает Antara.
Demis.nl
Индонезия на карте мира
Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что острова Риау являются частью территории Малайзии.
«До сих пор единственным субъектом, который контролирует территорию провинции Риау, является правительство Индонезии», — говорится в заявлении администрации президента.
Индонезийское правительство осуществляет государственное управление на островах Риау в рамках демократического процесса.
Напомним, бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что острова Риау являются частью Малайзии. Он также назвал Сингапур частью Малайзии.