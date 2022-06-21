Москва, , 11:38 — REGNUM Льготную ипотеку необходимо удешевлять дальше и распространять ее на вторичное жилье. Об этом заявил 21 июня руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Ставку по льготной ипотеке нужно снижать дальше — хотя бы до уровня ½ от ставки ЦБ, делать ее на уровне 4−4,5%. При этом льготная ипотека должна работать не только на банки и застройщиков, а в первую очередь на граждан, поэтому ее давно пора распространять на вторичное жилье», — сказал политик.

Также Миронов предлагает удешевить семейную ипотеку.

«Еще до февральских событий наша фракция вносила в Госдуму инициативу об ипотеке для многодетных семей под 3%. Думаю, такую ставку сегодня надо устанавливать для всех семей с детьми. Жилищный вопрос — определяющий в решении демографических проблем, которые в последнее время также обостряются», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Министерство финансов России подготовило и внесло в правительство РФ проект постановления, которым предусматривается снижение ставки по льготным ипотечным кредитам.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин РФ внёс проект постановления для снижения ставки по ипотеке до 7%