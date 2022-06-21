Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM В Ростовской области ряд социальных учреждений получал мясную продукцию неизвестного происхождения, что косвенно указывает на её потенциальную опасность для здоровья. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Свинина Stuart Webster

Выявить сомнительные поставки продукции из свинины удалось благодаря системе «Меркурий». Установлено, что в июне 2022 года индивидуальный предприниматель получил «котлетное мясо замороженное» весом 105 кг и свинину «односортную замороженную» весом 20 кг. Однако две записи были объединены в одну, что не позволяет подтвердить происхождение и безопасность используемого сырья при выработке продукции.

Затем выяснилось, что предприниматель незаконно ввёл в оборот продукцию, не отвечающую требованиям ветеринарных правил и норм. При этом продукция поступала в техникум, центр социальной помощи семье и детям, детский сад.

Об инциденте проинформированы прокуратура города Шахты и социальные учреждения, в адрес которых поступала небезопасная продукция.