Белгород, 21 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. К шести главам муниципалитетов есть «большие претензии» за работу с общественными организациями, сообщил 21 июня в социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков на встрече с жителями

На заседании правительства региона подвели полугодовые итоги работы глав администраций. Руководители Валуйского и Алексеевского горокругов, Красногвардейского, Ивнянского, Борисовского и Прохоровского районов провели минимум встреч.

«Это говорит о том, что главам муниципалитетов взаимодействие с населением, общественными организациями, активистами не интересно, не нужно, не важно. И когда люди с активной гражданской позицией не находят поддержки у глав, тогда они приходят к губернатору. И тогда не нужно удивляться, почему один человек приходит в квартал у главы, а у меня за последние полтора года — три тысячи человек в очереди. Но поток людей ко мне не уменьшается по одной причине: главы не занимаются людьми», — подчеркнул губернатор.

«Отстающим» главам поручено не только провести встречи с общественниками, но и разработать «дорожные карты» с целями и задачами по каждой из организаций.