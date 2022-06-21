Канберра, 21 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Кажется, что энергокризис в Австралии постепенно стихает, поскольку о масштабных отключениях электроэнергии на восточном побережье больше не сообщается. Однако скоро в «игру» войдет Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей, в которой уже заявили, что надзорный орган проверит законность получения прибылей всех энергокомпаний на фоне последних событий. Об этом 21 июня сообщил телеканал Nine News.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

В Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей уже отметили, что в последние недели регулятор отслеживал балансы энергетических компаний на предмет антиконкурентного поведения.

В ведомстве не стали выдвигать прямых обвинений в нечистоплотности бизнесменов, а просто заявили, что хотят убедиться в том, что компании не задерживали поставки электроэнергии специально и не устанавливали розничные цены выше рыночных.

Журналисты подспудно напоминают, что в Австралии цены на электроэнергию в июне подскочили в пять раз по сравнению с оптовой ценой в начале 2021 года.