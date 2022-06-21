Москва, 21 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Напряжение растёт на российском рынке труда, в июне зафиксирован рост числа безработных. Об этом министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил 21 июня в ходе выступления на комитете в Совете Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mintrud.gov.ru Антон Котяков

По его словам, на рынке труда сказывается санкционное давление на Россию со стороны стран Запада. С начала марта по начало июня зарегистрированных безработных было 660-680 тыс., это низкий показатель для страны.

«При этом в последние периоды уже июня месяца мы начинаем наблюдать определённый рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — сказал Котяков.

Напряжение на рынке труда постепенно начинает расти, добавил он.

Ранее в России зафиксировали усиление конкуренции за рабочие места. Так, если в марте на одну вакансию претендовало в среднем 4,8 кандидата, в июне это число выросло до 5,3.

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