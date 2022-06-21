Вашингтон, 21 июня 2022, 10:11 — REGNUM Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он не знает ни о чем, что сможет его остановить от участия в президентских выборах в 2024 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что спецкомитет Конгресса, занимающийся расследованием обстоятельств штурма здания Капитолия, собирается помешать его участию в следующих президентских выборах в 2024 году.
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