Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM В связи с городским праздником выпускников «Алые паруса» Петербургский метрополитен с 24 на 25 июня будет работать круглосуточно. Об этом 20 июня сообщили в городском комитете по транспорту.

Метро Петербурга Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Хотя подземка будет работать всю ночь, интервал движения поездов будет увеличен и составит примерно от трёх до семи минут.

Для жителей и гостей города будет доступен также и наземный общественный транспорт. Некоторые трамваи и автобусы будут ходить с 00:00 до 6:00. Со списком маршрутов можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Добавим, что в связи с проведением праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» будут введены временные ограничения движения транспортных средств.

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