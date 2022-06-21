Париж, 21 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон объявила, что покинет правительство, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Я вложила все свои силы в борьбу с крайне правыми. Учитывая этот результат, я покину правительство и оставлю свои функции министра здравоохранения. Хочу поблагодарить президента Республики и премьер-министра за оказанное доверие», — написала Брижит Бургиньон в Twitter.

«Я также думаю о женщинах и мужчинах, которые неустанно работают в служба французского здравоохранения. Для всех здоровье должно оставаться приоритетом», — добавила Брижит Бургиньон.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Олланд опубликует в сентябре эссе о геополитических изменениях, вызванных ситуацией на Украине.