В Новосибирской области отменили более ста плановых проверок бизнеса
Новосибирск, 21 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области из ежегодных планов исключены 113 плановых проверок бизнеса, из них семь мероприятий завершены досрочно. Об этом сообщили в региональном правительстве.
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Малый бизнес
«Взамен проверок в регионе возросло количество профилактических мероприятий», — уточнили в областной администрации.
Мера затронула в том числе представителей IT-индустрии.
Напомним, что в России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса.