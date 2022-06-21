Новосибирск, 21 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области из ежегодных планов исключены 113 плановых проверок бизнеса, из них семь мероприятий завершены досрочно. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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«Взамен проверок в регионе возросло количество профилактических мероприятий», — уточнили в областной администрации.

Мера затронула в том числе представителей IT-индустрии.

Напомним, что в России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса.