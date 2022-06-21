Мемфис, США, 21 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В ходе своего выступления перед избирателями в Мемфисе экс-президент США Дональд Трамп пообещал никогда не ездить на велосипеде после недавнего падения с велосипеда нынешнего американского лидера Джо Байдена. Выступление Трампа 20 июня транслировали местные телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Сегодня я даю вам это обещание: я никогда, никогда не буду ездить на велосипеде», — сказал он, комментируя падения Байдена с велосипеда.

Также Трамп в очередной раз пообещал сделать Америку вновь великой и раскритиковал внешнюю политику нынешней администрации США в отношении России и президента РФ Владимира Путина, а также напомнил о провале американских военных в Афганистане при Байдене.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня сенатор-республиканец Джон Барроссо заявил, что заявления президента США Джо Байдена о том, что американские граждане должны на фоне высоких цен на бензин пересаживаться на электромобили, являются «самодовольным чванством».