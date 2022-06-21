Новосибирск, , 09:09 — REGNUM На создание синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ») в новосибирском наукограде Кольцово выделено дополнительно 5 млрд рублей. Об этом говорится в телеграм-канале правительства России.

Проект СКИФа Akademgorodok2.ru

«Решение связано с уточнением ключевых технических параметров установки. Деньги будут перечисляться тремя траншами в 2022–2024 годах. Общий объём финансирования проекта составит более 47 млрд рублей, — говорится в сообщении. — Запуск синхротрона «СКИФ» даст учёным возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике».

Напомним, что строительство установки ведётся по указу президента России с 2021 года.