Сеул, 21 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В период с 1 по 20 июня экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 3,4%, до $31,28 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Экспорт

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт вырос на 11%.

Экспорт полупроводников вырос на 1,9%, нефтепродуктов — на 88,3%. Однако поставка автомобилей сократились на 23,5%, а автозапчастей — на 14,7%.

Экспорт в Китай упал на 6,8%, в США — на 2,1%, в страны Европы — на 5,3%, во Вьетнам — на 4,7%. Поставки на Тайвань выросли на 16,5%, в Сингапур — на 54,9%.

Импорт в Южную Корею с 1 по 20 мая, напротив, вырос на 21,1%, до $38,92 млрд. Импорт сырой нефти увеличился на 63,8%, полупроводников — на 40,2%, нефтепродуктов — на 24,5%. Однако импорт автомобилей упал на 34,8%.

Поставки из Китая выросли на 3,4%, из США — на 13,3%, из Японии — на 1,9%, из Саудовской Аравии — на 75,9%, из Австралии — на 4,1%.