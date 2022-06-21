Москва, , 14:23 — REGNUM Элиты Молдавии давно мечтают изменить порядок и статус наблюдателей в переговорном формате «5+2». Об этом 21 июня ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

«Изменить статус наблюдателей в переговорном формате «5+2» — давняя мечта Кишинева. Западу хотелось бы, чтобы США и ЕС стали полноценными посредниками в переговорах, в этом же ряду Кишинев не прочь увидеть и Румынию», — заявила эксперт.

Очевидно, замысел в том, чтобы навязать России и Приднестровью свой вариант урегулирования, который предполагает включение Приднестровья в состав унитарной Молдавии, уверена Харитонова.

Напомним, что ранее молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил о том, что формат «5 + 2» необходимо изменить, пересмотрев в нём роль ЕС и США.