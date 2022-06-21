Москва, 21 июня, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Конкуренция за рабочие места усилилась на российском рынке труда. Об этом 21 июня сообщает «Известия», ссылаясь на данные компании HeadHunter.

Pixabay.com Зарплата

Уточняется, что в марте на одну вакансию претендовало в среднем 4,8 кандидата, в июне число кандидатов возросло до 5,3. Поясняется, что такой эффект стал следствием сокращения вакансий за этот период на 10%, а количество резюме сократилось только на 2%.

Особенно резкое сокращение вакансий наблюдается на государственной службе и в некоммерческих структурах (-56%), а также в сфере управления персоналом (-32%) и в страховании (-31%). При этом конкуренция за вакансии усилилась даже несмотря на то, что лишь некоторые компании могут себе позволить повысить заработную плату персоналу.

Уточняется, что из 28 профессиональных сфер, существующих на российском рынке труда, только в семи работодатели предлагают заработную плату на 1-3% выше, чем три месяца назад. В остальных сферах оплата труда либо не изменилась, либо произошло её понижение на 1-4%. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов указал, что такие данные говорят о том, что соискателям сам факт трудоустройства важнее, нежели их ожидания по оплате труда.