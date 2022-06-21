Сеул, 21 июня, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Южная Корея готовится к второму испытательному запуску своей космической ракеты-носителя «Нури», 21 июня сообщает агентство Yonhap.

farmnearsky Космический центр Наро

Первый испытательный запуск был проведен восемь месяцев назад. Тогда ракета-носитель не смогла вывести на орбиту искусственный спутник.

20 июня «Нури» установили на стартовой площадке в Космическом центре «Наро» на южном побережье Южной Кореи. Очередной пуск ракеты-носителя должны были осуществить еще 15 июня, но испытания были отменены из-за проблем с датчиком емкости с окислителем.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая Южная Корея успешно испытала в Японском море свою тяжелую торпеду «Тигровая акула». Ее запустили с подводной лодки класса «Чан Бого — 3».