Южно-Сахалинск, , 06:32 — REGNUM Региональное отделение «Единой России» 30 мая подвело итоги предварительного голосования по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов областной думы, которые состоятся в сентябре, сообщается в телеграм-канале партии.

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В предварительном голосовании приняли участие более 31 тыс. человек. По его итогам единороссы распределили кандидатов по избирательным округам и территориальным группам. Действующий председатель областной думы Андрей Хапочкин одержал победу на округе №5 в Южно-Сахалинске.

«Я убеждён, что во власть должны идти люди, которые пользуются поддержкой жителей. Предварительное голосование как раз и показало, кого они считают достойными идти на выборы и представлять их интересы в Сахалинской областной думе», — написал в своем телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования, 11 сентября, 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах РФ, по результатам выборов будет замещено более 21,5 тысяч мандатов. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — пройдут выборы в 6 законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдет 15 кампаний по выборам губернаторов.