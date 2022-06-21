Тегеран, 21 июня 2022, 09:59 — REGNUM Иран несет на своих плечах самое тяжелое бремя среди стран региона в отношении беженцев, основанное на исламских и гуманных стандартах, заявил специальный посланник по Афганистану. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 июня.
Специальный посланник Ирана по Афганистану Хасан Каземи-Коми сделал это замечание по случаю Всемирного дня беженцев.
Каземи Коми отметил, что действия заявителей о правах человека по приему афганских, сирийских и иракских беженцев и то, что они отдали предпочтение украинским беженцам, противоречат их заявлениям.
Он также подчеркнул, что Иран принял сотни тысяч новых афганских мигрантов во время недавнего кризиса без какой-либо поддержки со стороны других международных организаций и иностранных правительств.