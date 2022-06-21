Тегеран, 21 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Иранскому обществу Красного Полумесяца (IRCS) была присуждена премия Генри Дэвисона. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 20 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Президент IRCSПир-Хоссейн Коливанд, который сейчас находится в Женеве на встречах Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), а также Международного комитета Красного Креста (МККК) с участием 192 обществ по всему миру, получил награду от имени иранской организации, согласно отчету IRCS.

Премия Генри Дэвисона была присуждена IRCS за ее гуманитарные услуги, оказанные в критических ситуациях и катастрофах.

Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Франческо Рокка, который 8 мая присутствовал на церемонии в Тегеране по случаю 100-летия создания Иранского общества Красного Полумесяца, заявил, что IRCS является одним из самых влиятельных национальных обществ, а также наиболее авторитетных в мире.

В этот день IRCS отпраздновала 100-летие своего создания под лозунгом «Столетие искреннего добровольного служения».