Москва, 21 июня, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Арбитражем Москвы начата банкротная процедура в отношении основателя агрохолдинга «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко») — Василия Бойко-Великого. В отношении должника введен первый этап — реструктуризация долгов. Вердикт суда может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела 20 июня 2022 года появилась запись судьи Абрекова — «определение о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов». Документ пока не доступен для ознакомления. Известно лишь, что срок процедуры ограничен декабрем 2022 года. Следующее заседание с отчётом финансового управляющего намечено на 5 декабря.

Напомним, спор инициирован осенью 2021 года Павлом Садковым. Позднее к нему присоединился и другой кредитор — обанкроченное ООО КБ «Кредит Экспресс».

Заинтересованным лицом в деле участвует ОАО «Рузское молоко». На сайте последнего Бойко-Великий числится основателем. Сельскохозяйственные предприятия группы, по открытым данным, насчитывают 23,5 тыс. га пахотных угодий.