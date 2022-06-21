Сантьяго, 21 июня, 2022, 05:15 — ИА Регнум. В Чили о начале общенациональной забастовки 20 июня объявили рабочие государственной медной корпорации Codelco. Об этом со ссылкой на президента национальной Федерации рабочих медной промышленности Амадора Пантоху сообщает агентство Reuters.

Алексей Колчин ИА REGNUM В медеплавильном цехе во время разлива металла

Амадора Пантоху «Мы собираемся начать в среду (22 июня), с первой смены».

Профсоюз принял решение о забастовке из-за намерения правительства и компании закрыть проблемный медеплавильный завод.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании 21 июня стартует самая масштабная с 1989 года трёхдневная забастовка работников железных дорог, организованная морским и транспортным профсоюзом RMT, затрагивающая жизнедеятельность миллионов граждан страны.

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