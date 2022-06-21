Кито, , 04:53 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо ещё на три провинции распространил действие режима чрезвычайного положения (ЧП), введённого 17 июня в трёх регионах из-за сопровождающихся масштабными беспорядками протестов коренного населения. Об этом 20 июня сообщает газета El Comercio.

Протесты в Эквадоре Agencia de

По данным издания, к провинциям Пичинча, Имбабура и Котопахи, где уже действовал режим ЧП, добавились Пастаса, Тунгурауа и Чимборасо.

Инициатором протестов против роста цен на топливо и разгула преступности, продолжающихся уже неделю, выступила Конфедерация коренных народов Эквадора. После того как жители страны начали перекрывать дороги, полиция задержала лидера движения коренных народов Леонидаса Ису, что привело к эскалации беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Эквадора Гильермо Лассо ранее заявил, что протесты коренных жителей республики против экономической и социальной политики правительства направлены на отстранение его от власти.

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