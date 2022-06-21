Сеул, , 04:37 — REGNUM В Южной Корее за сутки выявили 9310 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них 76 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Отмечается, что в Южной Корее уже 12 дней подряд выявляют менее 10 тыс. инфицированных ежесуточно. Тем не менее центр фиксирует резкий прирост числа зараженных по сравнению с предыдущим днем, когда в республике выявили 3538 инфицированных. Предполагается, что такое снижение было связано с уменьшением количества проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 289 373. Также за минувшие сутки в стране умерли 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 463 человека.