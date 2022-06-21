Наньнин, Китай, 21 июня, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и один пропал без вести после сильного дождя, обрушившегося на часть Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая по состоянию на 18 июня, сообщает агентство Синьхуаю.

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Местное метеорологическое управление сообщило, что проливные дожди обрушились на Жуншуй-Мяоский автономный уезд и уезд Жунань под городом Лючжоу с вечера 17 по утро 18 июня, в некоторых районах выпало до 385,6 мм осадков.

Пять человек пропали без вести в деревне Гуду уезда Жуншуй после обрушения деревянного здания. По состоянию на 17:00 по местному времени 18 июня были обнаружены четыре человека, среди которых двое были уже мертвыми, а двое других скончались в больнице. Спасатели все еще искали пропавших без вести.

Для проведения спасательных операций была направлена команда из более чем 100 человек из местного управления по чрезвычайным ситуациям, природных ресурсов, пожаротушения и здравоохранения. Близлежащие жители были перемещены в безопасные места. Электроснабжение, водоснабжение и связь находились в стадии ремонта. По прогнозам, сильные дожди продолжатся в этом районе до 21 июня.