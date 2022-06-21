Лхаса, Китай, , 03:40 — REGNUM Исследование, проведенное китайскими учеными, показало, что антропогенная деятельность оказывает гораздо более сильное давление на растительность на Тибетского нагорья, чем изменение климата, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет (сс)

Предыдущие исследования показали, что изменчивость климата, а не чрезмерный выпас скота, является основной причиной крупномасштабных изменений растительного покрова нагорья. Однако остается неясным, каким образом деятельность человека, такая как выпас скота, регулирует динамику растительности в условиях изменения климата.

Исследовательская группа под руководством сотрудника Северо-Западного института экологии и ресурсов при Академии наук Китая Вэй Яньцяна использовала Нормализованный разностный вегетационный индекс AVHRR/GIMMS (NDVI) в качестве показателя для анализа пространственно-временного состояния роста растительности на плато в период с 1981 по 2015 год.

Они также изучили двойное воздействие изменения климата и деятельности человека путем корреляционного анализа данных с 87 метеорологических станций и экономических статистических данных плато, согласно исследованию, опубликованному в журнале Earth’s Future.

Они обнаружили, что растительность в высокогорных центральных и юго-западных районах улучшается из-за тенденций к теплому влажному климату. Глобальное потепление привело к повышению температуры на больших высотах, что привело к расширению площадей растительности.

Результаты также показали, что деградированные районы были в основном ограничены северо-восточными и восточными горными районами с плотным населением и большим количеством домашнего скота. По сравнению с умеренными изменениями климатических тенденций, деятельность человека, такая как длительный выпас скота в низкогорных долинах, оказывает большее давление на растительность в этих районах.

Исследование показало, что антропогенное давление гораздо более интенсивно, чем воздействие изменения климата, и имеет решающее значение для сохранения и устойчивого управления растительностью нагорья.