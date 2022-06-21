Бисау, 21 июня, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) направило свои войска в Гвинею-Бисау для стабилизации ситуации в стране, пережившей в феврале 2022 года неудачную попытку переворота. Об этом 20 июня объявил министр обороны республики Марсиано Силва Барбейро в ходе церемонии по случаю начала военной миссии.

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Глава ведомства выразил благодарность организации за «солидарность» с его государством. Континент ЭКОВАС в Гвинею-Бисау будет состоять из 631 военнослужащего.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало обвинил наркоторговцев в попытке совершить государственный переворот в стране.