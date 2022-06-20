Песков не гарантировал, что наёмников из США минует смертный приговор
Москва, 21 июня, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Гарантий, что бывшие американские военнослужащие, воевавшие на стороне украинских неонацистов, не будут за военные преступления приговорены к смертной казни, не стал давать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 июня в интервью телеканалу MNBC.
Пескову был задан вопрос о том, есть ли какие-то гарантии, что попавших в плен американских наёмников не будет ждать судьба британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, приговорённых судом Донецкой Народной Республики к смертной казни.
«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», — ответил пресс-секретарь президента России.
Песков напомнил, что бывшие военнослужащие США не считаются военнослужащими украинской армии. Наёмники участвовали в обстрелах российских военных, угрожали их жизни, а значит, совершили военное преступление, и Женевская конвенция на них не распространяется.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, кризис на Украине может затянуться, а Запад уже не сможет вернуть доверие России.