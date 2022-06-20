Тирана, , 23:42 — REGNUM Сестра арестованного по обвинению в убийстве криминального авторитета Нуредина Думани 20 июня публично подала в отставку с поста специалиста по внутренним услугам МИД Албании.

Постер фильма «Крестный отец». 1972

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, свою отставку женщина связала с поступавшими в ее адрес угрозами жизни. Женщина устроилась в МИД на трехмесячную практику.

В 2020 году Думани осуществил громкое убийство брата преступного авторитета Талё Чели Буяра по приказу Эндрита Алибея. Его арестовали в марте 2022 года, его показания стали публичными разоблачениями албанского преступного мира.

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