Москва, , 23:22 — REGNUM Украинские нацисты организовали в Харьковской области новую провокацию в отношении местного населения, сообщил 20 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он уточнил, что провокация осуществляется с целью последующего обвинения российских войск в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также для «освобождения» квартир от их жильцов и размещения там огневых позиций.

Для этого в Харьковской области ВСУ развернул артиллерийскую батарею, которая периодически обстреливает жилые кварталы Харькова.

При этом готовится завоз украинских и иностранных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими».

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