Москва, 20 июня, 2022, 23:12 — ИА Регнум. 19-летний грузинский центральный полузащитник Лука Гагнидзе вернется в московское «Динамо» из польского «Ракува». Об этом 20 июня сообщило издание «Спорт-Экспресс». По информации источника, в «Динамо» также вернется нападающий Владислав Карапузов.

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В прошедшем сезоне 19-летний Лука Гагнидзе, выступая за «Ракув» на правах аренды, принял участие лишь в одном матче польской Экстаклассы. В составе «Урала» Гагнидзе сыграл в одиннадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Московское «Динамо» выкупило Луку Гагнидзе у «Динамо» из Тбилиси 5 июля 2021 года за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость грузинского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.