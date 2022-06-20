Тирана, 20 июня 2022, 23:20 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово Авдулла Хоти 20 июня вместе с другими 22 этническими албанцами принесли присягу и получили гражданство Албании.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, событие было приурочено к визиту премьер-министра Албании Эди Рамы в Приштину и совместному заседанию правительств Косово и Албании.
Присяга была принесена в Тиране, ее принял мэр города Эрион Велиай. Политик выразил удовлетворенность ростом населения города и отметил, что за год в Тиране было зарегистрировано 32 тысячи новых жителей и 10 тысяч автомобилей.
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