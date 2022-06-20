Болонья, Италия, , 22:59 — REGNUM Как сообщает издание TuttoBolognaWeb, итальянская «Болонья» рассматривает 25-летнего хавбэка московского «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейру в качестве усиления основного состава.

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По информации источника, «Болонья» также заинтересована в подписании полузащитника «Эспаньола» Янхеля Эрреры в качестве альтернативы Мартинсу Перейре.

«Спартак» выкупил Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз» в мае этого года за 6,4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость люксембургского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кристофер Мартинс Перейра, выступая за «Спартак» на правах аренды, принял участие в четырнадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.