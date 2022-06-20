Лондон, 20 июня, 2022, 22:07 — ИА Регнум. 25-летний нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон может стать заменой бельгийскому форварду Ромелу Лукаку в «Челси», который в летнее трансферное окно может вернуться в миланский «Интер» на правах аренды. Об этом 20 июня сообщило издание Daily Mail.

Fifa.com Ромелу Лукаку

По информации источника, в подписании бразильца также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал», а «ириски» готовы отпустить Ришарлисона не менее чем за 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ришарлисон принял участие в тридцати турах Английской премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также бразилец получил девять желтых карточек.

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с 24 июля 2018 года после перехода из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.