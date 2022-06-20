Лондон, 20 июня, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате крушения вертолета в северной части Англии, сообщает 20 июня пресс-служба полиции графства Северный Йоркшир.

Mmsut.sledcom.ru На месте катастрофы вертолёта

Причины катастрофы пока неизвестны, начато расследование.

«К сожалению, два человека погибли при катастрофе. Их родным помогают специально обученные сотрудники полиции», — указано в сообщении пресс-службы.

Крушение произошло днем в районе поселка Инглтон у западной границы графства. Вертолет рухнул на поле недалеко от шоссе A65, движение по которому сейчас перекрыто.