Москва, 20 июня, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Известный актёр и режиссёр Евгений Стычкин рассказал о собственном сериале «Нулевой пациент». Об этом сообщил портал CT News 20 июня.

Цитата из т/с «Вне себя». Реж. Александр Дулерайн, Клим Козинский. 2021. Россия Евгений Стычкин в роли Дмитрия

Как признался артист, при создании проекта он попытался уделить внимание проблеме вируса иммунодефицита человека: «В нашей стране сегодня, по официальной статистике, более миллиона (по неофициальной — полтора) ВИЧ — положительных людей. Я не строю иллюзий и не думаю, что мы перевернем ситуацию, но если хотя бы привлечем к этой проблеме внимание и чуть-чуть изменится точка зрения общества — будет хорошо». Стоит отметить, что Стычкин также сыграл одну из ролей в сериале.

Напомним, 2 июня 2022 года Евгений Стычкин стал отцом в шестой раз. Избранница артиста Ольга Сутулова подарила ему сына.