Стокгольм, , 19:57 — REGNUM 20 июня представители НАТО, Швеции, Финляндии и Турции встретились в Брюсселе по приглашению генерального секретаря, чтобы обсудить вхождение двух северных стран в оборонный альянс, а также «обеспокоенность Турции по вопросам политики безопасности». Об этом сообщает шведская новостная служба TT.

Анн Линде Wto.org

«Я не буду комментировать сами переговоры. Могу лишь сказать, что они идут уже несколько часов и будут продолжаться», — заявила несколько часов назад ​​министр иностранных дел Анн Линде, которая вышла к журналистам для короткого интервью.

По информации ТТ, Швецию представляет заместитель премьер-министра Магдалены Андерссон Оскар Стенстрём. Он также входил в состав шведской делегации, отправившейся в Турцию в конце мая.

Ожидается, что стороны достигнут прогресса на переговорах, чтобы уже на саммите НАТО в Мадриде 29—30 июня альянс смог официально запустить процедуру принятия Швеции и Финляндии.

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