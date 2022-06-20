Стокгольм, 20 июня 2022, 19:57 — REGNUM 20 июня представители НАТО, Швеции, Финляндии и Турции встретились в Брюсселе по приглашению генерального секретаря, чтобы обсудить вхождение двух северных стран в оборонный альянс, а также «обеспокоенность Турции по вопросам политики безопасности». Об этом сообщает шведская новостная служба TT.
«Я не буду комментировать сами переговоры. Могу лишь сказать, что они идут уже несколько часов и будут продолжаться», — заявила несколько часов назад министр иностранных дел Анн Линде, которая вышла к журналистам для короткого интервью.
По информации ТТ, Швецию представляет заместитель премьер-министра Магдалены Андерссон Оскар Стенстрём. Он также входил в состав шведской делегации, отправившейся в Турцию в конце мая.
Ожидается, что стороны достигнут прогресса на переговорах, чтобы уже на саммите НАТО в Мадриде 29—30 июня альянс смог официально запустить процедуру принятия Швеции и Финляндии.
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