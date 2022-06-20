Москва, , 18:52 — REGNUM Блокада Калининградской области со стороны Литвы — это отчаянная попытка США и их сателлитов изобразить хорошую мину при плохой игре, считает лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Экономика Европы и без того уже изрядно подорвана ее санкциями против России. Выходка же Литвы — не просто шаг к углублению кризиса в еврозоне, а разрушение всей системы европейской стабильности. Вина за это лежит на Брюсселе и его кураторах из Вашингтона», — убежден Зюганов.

В целом, по мнению коммуниста, решение Литвы ставит под сомнение вообще всю систему международных отношений и права. Причём в данном случае именно ЕС выступает в качестве ненадежного партнера, не выполняющего принятые на себя обязательства, указал Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с 00:00 18 июня транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета транзита товаров через территорию страны.

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