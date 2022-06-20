Осло, 20 июня, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Британское интернет-издание «The Independent» ссылкой на журнал «Scientific Reports» публикует данные с автоматических метеостанций на островах Шпицберген и Земля Франца-Иосифа, расположенных на границу между Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном.

Тающий лед в Баренцевом море

Журналом изучались данные в период с 1981 по 2020 год, где сравнивали концентрации морского льда и температуры поверхности моря. По итогам исследования оказалось, что темпы потепления в Северной части Баренцева моря «исключительны и соответствуют средним значениям потепления в Арктике в 2−2,5 раза и средним значениям глобального потепления в 5−7 раз». Увеличение, с которым связно уменьшение морского льда и повышение температуры воздуха.

По словам представителя Норвежского метеорологического института Кетиля Исаксена, то, что мы видим сегодня — это раннее предупреждение о том, что произойдет в остальной части Арктики в ближайшие десятилетия.