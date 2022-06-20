Москва, 20 июня, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Численность пенсионеров в России сократилась в 2021 году на более чем один миллион человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 20 июня глава Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Андрей Кигим

По его словам, на конец 2021 года количество пенсионеров составило 42 млн, в том числе получателей страховых пенсий — 38 млн 250 тысяч. На конец 2020 года их было 39 млн 341 тыс., добавил глава фонда.

«Сокращение численности у нас составило 1 млн 94 тыс. человек», — отметил Кигим, отвечая на вопрос депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой («Партия роста»).

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