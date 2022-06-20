Бишкек, 20 июня, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Расходы на питание в школах Киргизии удастся повысить не раньше 2023 года. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по социальной политике сегодня, 20 июня.

City-yaroslavl.ru Школьный буфет

По словам заместителя министра образования Надиры Джусупбековой, сейчас на обеды для учащихся младших классов государство тратит по 7 сомов (5 рублей) на одного ребенка в день.

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Высокопоставленная чиновница отмечает, что для увеличения этой суммы в два раза бюджету нужно будет начать выделять дополнительно 650 млн сомов (более 463 млн рублей) в год.

«На этот год источник финансирования не определен. Поднять расходы на питание для школьников сможем только с 2023 года», — подчеркивает замминистра.

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