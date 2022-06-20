Краснодар, , 17:18 — REGNUM Девять вагонов грузового поезда, гружёные углём, сошли с рельсов в Краснодарском крае на перегоне Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба СКДЖ.

Железнодорожные пути

Инцидент произошёл в 13:55. Пострадавших нет. По данным пресс-службы, угрозы окружающей среде нет. Также происшествие не повлияло на пропуск пассажирских поездов по соседнему пути.

На месте происшествия работают специалисты, предпринимаются для ликвидации схода.

Задержано на данный момент три поезда — это поезда № 92 Севастополь — Москва, № 224 Анапа – Саратов и № 6174/6173/6273 Ростов-Главный — Староминская-Тимашевская.